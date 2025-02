Ob Existenzgründer oder langjährig selbstständig – es gibt klassische Marketingfehler, die Unternehmen teuer zu stehen kommen können. Hier sind sechs Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest:

1. Kein Corporate Design

Ein einheitliches Corporate Design (CD) sorgt für einen professionellen Auftritt und Wiedererkennung. Es umfasst Farben, Schriften und Formen, die sich auf allen Werbemitteln wiederfinden sollten – von der Website über Flyer bis hin zur Geschäftsausstattung. Ein uneinheitliches Erscheinungsbild wirkt unprofessionell und schadet dem Image. Egal ob Handwerker, Tierarzt oder Dienstleister – wer sich nicht einheitlich präsentiert, vergrault potenzielle Kunden.

2. Kein Logo

Das Logo ist das Herzstück des Corporate Designs. Es sollte professionell gestaltet sein und zur Branche sowie zum Unternehmen passen. Ein unpassendes oder dilettantisch erstelltes Logo kann den falschen Eindruck vermitteln. Wer hier spart, riskiert, dass sein Unternehmen nicht ernst genommen wird. Die Bremer Stadtmusikanten sind ebenfalls kein Logo – auch nicht für Tierärzte. Die Nutzung solcher Motive kann außerdem zu einer Abmahnung führen.

3. Private E-Mail-Adresse

In jedem Gründercoaching lernt man, dass private E-Mail-Adressen wie GMX, T-Online oder GoogleMail im geschäftlichen Umfeld nichts verloren haben. Eine E-Mail-Adresse wie firma-x@gmx.de wirkt unprofessionell und unseriös. Stattdessen sollte eine geschäftliche Adresse wie info@firma-x.de genutzt werden, die auf die eigene Domain verweist. Zudem kann die Nutzung einer privaten E-Mail-Adresse geschäftliche Abmahnungen nach sich ziehen, insbesondere wenn sie in Impressen oder anderen geschäftlichen Kontexten genutzt wird.

4. Keine Website

Ohne Internetauftritt existiert ein Unternehmen für viele potenzielle Kunden nicht. Selbst wenn Aufträge hauptsächlich durch Mundpropaganda generiert werden, bleibt eine Website die zentrale Informationsquelle für Interessierte. Sie sollte professionell gestaltet sein, um einen seriösen Eindruck zu hinterlassen. Wer versucht, eine Website in Eigenregie zu erstellen, riskiert rechtliche Fallstricke und schlechte Sichtbarkeit in Suchmaschinen.

5. Keine Aktualisierung der Website

Eine Website ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Veraltete Inhalte oder fehlende Aktualisierungen schrecken Kunden ab und werden von Suchmaschinen abgestraft. Regelmäßig neue Inhalte sorgen für bessere Sichtbarkeit und einen Wettbewerbsvorteil.

6. Veraltete Website

Eine veraltete Website signalisiert Stillstand. Wenn Besucher auf eine alte, nicht mobiloptimierte Seite stoßen, entsteht schnell der Eindruck, dass das Unternehmen nicht mehr existiert oder nicht mit der Zeit geht. Zudem verschlechtert eine alte Website das Ranking in Suchmaschinen, wodurch wertvolle Kunden verloren gehen. Wer sein Unternehmen langfristig erfolgreich führen möchte, sollte seine Website regelmäßig modernisieren.

7. Social Media ersetzt keine Website

Facebook, Instagram & Co. sind hervorragende Marketinginstrumente, ersetzen aber keine eigene Website. Inhalte, wie Blogartikel oder Angebote, sollten zuerst auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht und dann über Social Media verbreitet werden. So behält man die volle Kontrolle über seine Inhalte, während Social-Media-Beiträge schnell in der Timeline untergehen.

Fazit

Diese sechs Fehler lassen sich leicht vermeiden, wenn man von Anfang an auf eine professionelle Präsentation und eine langfristige Marketingstrategie setzt. Die RR Medienagentur aus Gotha unterstützt Unternehmen bundesweit bei der Erstellung moderner Websites und einer individuellen Social-Media-Strategie.

Möchtest du dein Unternehmen noch sichtbarer machen? Wir helfen dir, auch auf den TV-Bildschirmen deiner Kunden präsent zu sein – schon ab 295 Euro.

Weitere Infos auf: https://rr-medienagentur.de/