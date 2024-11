Egal ob du ein Existenzgründer bist oder bereits ein etabliertes Unternehmen führst, einige grundlegende Marketingfehler können deinem Geschäft erheblich schaden. Im Folgenden findest du die häufigsten Fehler und wie du sie vermeidest.

1. Kein Corporate Design

Ein starkes Corporate Design (CD) ist entscheidend für den professionellen Auftritt deines Unternehmens. Es umfasst alle visuellen Elemente wie Hausfarben, Schriften und Formen, die dein Unternehmen nach außen repräsentieren. Ein einheitliches Erscheinungsbild schafft Vertrauen und Wiedererkennungswert. Unterschiedliche Gestaltungen auf Flyern, Visitenkarten und deiner Website wirken nicht nur unprofessionell, sondern können auch potenzielle Kunden abschrecken. Arbeite mit einem erfahrenen Werbefachmann zusammen, um ein konsistentes und ansprechendes Corporate Design zu entwickeln.

2. Kein Logo

Ein Logo ist das Herzstück deines Corporate Designs und sollte sofort mit deinem Unternehmen assoziiert werden können. Es repräsentiert deine Marke und vermittelt deine Unternehmenswerte auf den ersten Blick. Ein gut gestaltetes Logo sollte zur Branche und zu deinem Unternehmen passen – ein Tierarzt mit einem Logo, das wie die Bremer Stadtmusikanten aussieht, wird wohl eher für Verwirrung sorgen. Lass dir von einem professionellen Designer ein Logo erstellen, das sowohl inhaltlich als auch visuell überzeugt.

3. Nutzung einer privaten E-Mail-Adresse

Deine E-Mail-Adresse ist ein wichtiger Bestandteil deiner professionellen Kommunikation. Die Verwendung einer privaten E-Mail-Adresse wie firma-x@gmx.de wirkt unprofessionell und unseriös. Eine E-Mail-Adresse, die deine Domain enthält (z.B. info@deinefirma.de), stärkt das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit bei Kunden und Geschäftspartnern. Die Trennung von privater und geschäftlicher Kommunikation ist nicht nur organisatorisch sinnvoll, sondern auch ein Zeichen von Professionalität.

4. Keine eigene Website

In der heutigen digitalen Welt ist eine eigene Website unverzichtbar. Kunden informieren sich online über Produkte und Dienstleistungen, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Eine professionelle Website ist dein Aushängeschild im Internet und oft der erste Kontaktpunkt für potenzielle Kunden. Wer keine Website hat, existiert für viele Kunden schlichtweg nicht. Setze auf eine professionelle Website, die sowohl informativ als auch benutzerfreundlich ist.

5. Vernachlässigung der Aktualität

Eine veraltete Website kann nicht nur potenzielle Kunden abschrecken, sondern auch deine Sichtbarkeit in Suchmaschinen negativ beeinflussen. Regelmäßige Updates und neue Inhalte sind entscheidend, um bei Google und Co. gut platziert zu sein. Außerdem vermittelt eine gepflegte Website den Eindruck, dass dein Unternehmen aktiv und aktuell ist. Nutze die Gelegenheit, um regelmäßig Blog-Artikel, News oder neue Projekte vorzustellen.

6. Veraltetes Webdesign

Ein Webdesign, das vor zehn Jahren modern war, kann heute abschreckend wirken. Eine alte Website lässt dein Unternehmen nicht nur altmodisch erscheinen, sondern kann auch dazu führen, dass Besucher annehmen, dein Unternehmen sei nicht mehr aktiv. Moderne Websites sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch technisch auf dem neuesten Stand, was für eine gute Platzierung in Suchmaschinen entscheidend ist. Wenn dein Unternehmen noch aktiv ist, ist es höchste Zeit für ein Website-Update.

7. Social Media ersetzt keine Website

Social Media ist ein mächtiges Werkzeug, aber es ersetzt keine eigene Website. Plattformen wie Facebook oder Instagram dienen dazu, Inhalte zu verbreiten und mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten. Die Basis deiner Online-Präsenz sollte jedoch immer deine Firmenwebsite sein. Dort hast du die Kontrolle über deine Inhalte und kannst diese langfristig archivieren. Beiträge in sozialen Netzwerken verschwinden oft schnell in den Tiefen des Feeds, während deine Website-Inhalte dauerhaft zugänglich bleiben.

